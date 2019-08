Nella serata di ieri, mercoledì 28 agosto, i carabinieri hanno arrestato per evasione un 34enne italiano a Pisa. L'uomo, ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso distante dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Nei suoi confronti, dopo le formalità di rito, l’autorità giudiziaria ha disposto il ripristino dei domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.

