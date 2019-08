Firenze premia Rocco Commisso con il Torrino d'Oro

Il 5 settembre torna l’appuntamento con la fiorentinità con 1800 commensali. In piazza Cestello (ore 20) è in programma la diciannovesima edizione di “San Frediano a cena” dove, nel corso della serata presentata da Gaetano Gennai, saranno assegnati i Torrini d’oro (opera dell’Argenteria Peruzzi) a personaggi di spicco delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, fiorentini o legati alla città. Quest’anno i premi saranno conferiti al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, alla calciatrice della Fiorentina Women’s e della nazionale Alia Guagni, al pugile Fabio Turchi, al cantante Pupo, alla tassista Caterina Bellandi Milano 25, alla campionessa di ciclismo Giorgia Catarzi e alla Pasticceria Buonamici per i 70 anni di attività in San Frediano. Nel corso della seranno consegnati riconoscimenti speciali a Sapaf Atelier 1954 di Andrea Calistri per i 65 anni dell’azienda e alla Gioielleria Parenti.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze e del Quartiere 1 ed è inserita nel calendario dell’Estate Fiorentina 2019. Come ogni edizione il Comitato Festeggiamenti San Frediano devolverà gli utili della serata in beneficienza: quest’anno il contributo andrà all’Associazione Riccardo Magherini. Menù tipico toscano a cura di Villa Viviani: insalata Caterina de’ Medici, chiocciole ai formaggi del Mugello, tortelli di patate al ragù di cinta senese, controfiletto di manzo con piselli, assaggio di peposo all’imprunetina, zuccotto alla fiorentina, cantuccini di Prato, vino Frescobaldi, spumante e Jolly Caffè. Sono ancora disponibili i biglietti – costo 30 euro – presso il circolo Rondinella del Torrino (dalle 15 alle 19, escluso il venerdì) in Lungarno Soderini 2.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze