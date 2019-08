Governo gialloverde, dal comprensorio lo storico e blogger Vallini lascia il Pd

Prima ancora della formazione del nuovo governo nazionale tra Pd e M5S, alcune ripercussioni a livello locale ci sono state. È il caso di un elettore che chi frequenta il nostro giornale conosce bene. Parliamo dello storico Valerio Vallini, protagonista del blog Storia e Storie. Con una lettera inviata alla stampa, Vallini specifica di voler seguire le tracce dell'ex ministro Carlo Calenda abbandonando il Pd.

Ecco il suo messaggio: "E così Zingaretti è riuscito nel suo intento di imbarcare i grillini, in un governo verniciato PD ma diretto da un Conte raddoppiato. Il tutto con un trasformismo che fa impallidire Depretis. Bravo PD! Dal riformismo al trasformismo. E quello che più mi stupisce e mi indigna è il bravo Renzi che dopo essersi sbracciato per anni contro i populisti, specie gli 'analfabeti politici' e gli 'amanti delle scie chimiche e no vax', ora sostiene questo governo frutto di una intesa di palazzo. Ciliegina sulla torta: anche gli scissionisti di Leu avranno una loro poltrona governativa. E' il colmo. Nel mio piccolo faccio come Calenda: lascio il PD".

Tutte le notizie di San Miniato