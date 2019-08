Governo Pd-M5S, Parrini a Montelupo per parlare dell'attualità politica

“In queste ore il Partito democratico è a lavoro per far nascere un esecutivo con un programma di cambiamento positivo che vada dall’economia al sociale, al rapporto con le istituzioni europee. E’ un momento complicato, non ce lo dobbiamo nascondere, ma sappiamo che il bene per l’Italia viene prima di ogni cosa. Di questo e molto altro parleremo domani a Montelupo”. Così il senatore Dario Parrini presenta l’iniziativa di domani, venerdì 30 agosto, alle 21.15 alla casa del popolo di Montelupo Fiorentino (via Rovai), la prima assemblea pubblica dopo l’inizio della crisi di governo.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino