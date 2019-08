Guai in famiglia: diffamazione, minacce e molestie a Sansepolcro

Un 53enne e la figlia 26enne sono stati denunciati per aver diffamato il 33enne ex convivente della giovane, affermando senza alcuna prova di essere l'autore di un danno alla propria auto. Il fatto è avvenuto in Valtiberina, dove i denunciati risiedono. La 'scenata' era stata messa in atto in un'affollata via di Sansepolcro. La giovane, pregiudicata, durante questi reati era stata messa alla prova con sospensione del procedimento a suo carico.

Problemi tra le mura domestiche anche in un'altra famiglia della città aretina, dove una donna ha denunciato l'ex marito 40enne e l'ex suocero 64enne per minacce e molestie. I due passavano spesso in tarda serata sotto casa della donna, perché non accettavano la fine del matrimonio.

