Incendio di canneto subito domato a San Giovanni alla Vena

I vigili del fuoco di Cascina e l'Antincendio Boschivo-AIB del Monte Pisano hanno soffocato in tempo un incendio avviato da un canneto a San Giovanni alla Vena, in località Piaggione, sull'argine dell'Arno. Sul posto una squadra AIB di Vicopisano e una squadra di operai forestali di Cascina.

"Il fuoco è stato subito contenuto dal pronto intervento dei Vigili e dalle squadre Antincendio del Coordinamento Monte Pisano - dice il sindaco Matteo Ferrucci - che ancora una volta hanno agito in perfetta sinergia, tra loro, e con i vigili del fuoco già sul posto, ed è già iniziata la fase di bonifica della zona. Li ringrazio di nuovo per la loro rapidità e per la loro professionalità."

