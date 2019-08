La strada dell'olio e del vino Montalbano alla Coppa Dino Diddi di ciclismo

La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano ha iniziato la collaborazione con il GS Dino Diddi di Agliana organizzatore della Coppa Dino Diddi, quest’anno giunta alla 72^ edizione, in programma domenica 1 settembre ad Agliana.

La Coppa Dino Diddi rappresenta una classica ciclistica per la categoria allievi, tra le prime a livello nazionale e senz’altro la più importante a livello regionale, che ha ormai raggiunto una dimensione internazionale per la partecipazione di squadre straniere.

Questa grande corsa tra l’altro ha visto e tuttora vede al via i migliori esponenti nazionali, campioni italiani su strada, pista e cronometro, plurivittoriosi e rappresentative regionali allestite dai responsabili tecnici per portare i migliori esponenti in Toscana per questo confronto di prestigio.

La collaborazione della Strada si basa sul fatto che il tracciato, di poco superiore ai 90 Km con partenza prevista alle 14,15 e arrivo intorno alle ore 16,30 ad Agliana, vede come protagonista principale il territorio del Montalbano, con traguardi legati ai Gran Premi della Montagna previsti a Lamporecchio sul San Baronto, a Cerreto Guidi e a Vinci, tutti comuni soci della Strada stessa.

L’obiettivo della collaborazione è legato quindi ad una importante occasione di promozione del Montalbano in quanto la manifestazione non ha più un solo richiamo sportivo ma anche turistico per il gran numero di atleti (oltre 200 i partecipanti), dirigenti, accompagnatori, famiglie, appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero; a maggior ragione per l’edizione 2019 collegata alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo.

A maggior ragione considerando che la Coppa Diddi gode dei patrocini, oltre a quello del comune di Agliana, della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia.

La collaborazione vedrà l’assegnazione di una coppa da parte del Comune di Lamporecchio, al ciclista che supererà per primo il traguardo del Gran Premio della Montagna a San Baronto; il Comune di Cerreto Guidi premierà il primo al traguardo del Gran Premio della Montagna di Cerreto Guidi, il Comune di Vinci e la Strada dell’olio e del vino del Montalbano premieranno il primo al traguardo del Gran Premio della Montagna di Vinci.

Inoltre la Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano allestirà un proprio spazio espositivo al termine della corsa dalle ore 16,30 alle ore 19 circa presso il Parco Pertini di Agliana, nel quale verranno presentate le eccellenze del proprio territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

