Topi d'appartamento a Peretola, quartiere di Firenze dove ha sede l'aeroporto. Questo quanto denunciato dai proprietari di una casa di via Primo Settembre alla polizia. Pare che il malvivente sia riuscito a entrare facendo scattare la serratura della porta con un passepartout, sottraendo poi 300 euro in contanti e un cellulare. Quando i residenti si sono svegliati e lo hanno scoperto in camera da letto, è fuggito.

