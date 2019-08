Lari, Potere al Popolo: confronto aperto con Salvatore Prinzi

Venerdì 6 settembre alle ore 21.30 al circolo Arci di Lari in via Porta Fiorentina, 1 si terrà il confronto aperto su Potere al Popolo, con ospite Salvatore Prinzi, detto Saso, del direttivo nazionale di PaP, che farà il punto sul movimento e un resoconto dal PaP Camp e dai tavoli di lavoro nazionali che si svolgeranno durante questa iniziativa.

Una occasione per tutti, aderenti, simpatizzanti, curiosi di approfondire e conoscere meglio questa realtà, di poter ascoltare, informarsi, fare domande liberamente, partecipare e intervenire.

Appuntamento molto interessante in questo periodo di cambiamenti politici locali e nazionali e socialmente delicato, per poter conoscere meglio questo movimento nato dalla partecipazione dal basso, i loro aderenti, i principi che lo ispirano, le iniziative, le campagne, le attività in essere, gli obiettivi di breve e lungo periodo locali e nazionali, la volontà di ridare voce attraverso l'attivismo e la partecipazione diretta a chi per troppo tempo a sinistra non ha più trovato rappresentanza viste le politiche sociali e economiche disastrose degli ultimi anni, la ricerca di ritrovare una unità di fondo nella sostanza, la volontà di riportare i diritti dell'uomo e dell'ambiente, la giustizia sociale, la redistribuzione del reddito, i beni comuni, la giustizia e la dignità, l'uguaglianza e la parità di opportunità, le tutele, al centro del dibattito sociale e politico, sempre con un antifascismo, antisessismo, antirazzismo, antimilitarismo, una solidarietà alla base, uniti alla critica di un sistema capitalistico e consumistico ormai disumano negli effetti, nel sistema di vita imposto, e nella repressione del dissenso.

Potere al Popolo Valdera e provincia di Pisa, Volterra, Val di Cecina.

Tutte le notizie di Casciana Terme Lari