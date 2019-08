Linea dura a Pieve a Nievole sull'abbandono illecito dei rifiuti

Continua senza sosta l’azione di contrasto della polizia municipale di Pieve a Nievole nei confronti dell’abbandono irregolare dei rifiuti. Dopo la brillante operazione dello scorso luglio, quando fu scoperto, denunciato e multato l’autore di una serie di azioni illecite legate allo smaltimento dei rifiuti, prevalentemente in via Togliatti, grazie anche alla collaborazione dei cittadini, tanti controlli sono stati fatti, molti sono in corso e altri arriveranno, in stretta collaborazione con Alia.

E’ questa la linea, di grande fermezza e assoluta lotta al fenomeno degli abbandoni illeciti, che proviene dalla giunta municipale guidata dal sindaco Gilda Diolaiuti che ha dichiarato guerra a tutti i furbetti dei rifiuti, per evidenti motivazioni di decoro e di igiene.

In particolare le attenzioni della polizia municipale si sono concentrate nella zona di via del Melo e di via Mezzomiglio, dove più frequentemente si manifestano questi episodi di inciviltà, ancora più gravi se si verificano con il notevole caldo di queste settimane.

“Abbiamo ricevuto tante segnalazioni di cittadini, che si uniscono alle nostre rilevazioni quotidiane e che ci indicano come il problema sia molto sentito, non solo da noi. Il fatto che questi atti di inciviltà riguardino praticamente tutti i comuni non ci consola affatto e quindi, come amministrazione comunale, abbiamo dato mandato alla polizia municipale di procedere con la linea dura- spiega il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti-. In questa operazione, che è anche culturale, intendiamo sensibilizzare le persone, a partire dai più giovani, perché vengano attuati comportamenti virtuosi e, soprattutto, segnalati e anche censurati quelli illegali e distanti dalla nostra concezione di comunità. In questa nostra lotta possiamo contare sulla collaborazione dell’azienda Alia che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti e che dispone di una continua e qualificata presenza sul territorio. Puntiamo a ridurre drasticamente la quantità di rifiuti abbandonati illecitamente e ripristinare il decoro dei nostri luoghi, una volta per tutte”.

Alia sta sistematicamente raccogliendo i rifiuti, spesso non ingombranti ma bottiglie, carte e materiale simile, lasciati in giro in modo non regolare, spesso lanciati dalle auto in corsa, una pratica che fa pensare che non si tratti di pievarini. In ogni caso stanno per arrivare sanzioni e denunce anche per queste aree dove l’abbandono dei rifiuti in modo illecito è piuttosto frequente.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole - Ufficio stampa

