È stata arrestata per maltrattamenti in famiglia e aggressioni ripetute nei confronti del convivente di 64 anni, livornese. La donna, 41 anni, di origine lituana, avrebbe più volte aggredito il compagno per gelosia, come attesterebbero molti referti medici. La donna deve rispondere anche di esistenza a pubblico ufficiale e lesioni pluriaggravate

Tutte le notizie di Livorno