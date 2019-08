Volterra piange l'assicuratore Moreno Marchi: morte improvvisa a 33 anni

A soli 33 anni è scomparso per un malore improvviso Moreno Marchi lo scorso martedì 27 agosto. La corsa all'ospedale di Volterra dopo il malore non ha risolto purtroppo la situazione. Lo riportano le cronache locali, specificando che i funerali dell'assicuratore si terranno oggi, giovedì 29 agosto, alle 15 nella città etrusca. Le condoglianze alla madre e alle due sorelle sono giunte dal primo cittadino Giacomo Santi e da molti volterrani che lo conoscevano per la sua professionalità e la sua affidabilità. Solidarietà anche dall'associazione Noi ex del Niccolini e Santucci.

Tutte le notizie di Volterra