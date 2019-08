Morte di Glauco Sbragia, lutto a Vecchiano

Glauco Sbragia è stato un punto di riferimento per i cittadini di Vecchiano e un amministratore tra i più longevi e rappresentativi.

La passione politica la ereditò dal padre Libero Sbragia figura storica del socialismo non solo vecchianese insieme a Gioiello Orsini e Giuliano Cavalletti.

Nel 1972 viene eletto Consigliere Comunale e nel 1976 eletto Sindaco dimostrando durante il suo mandato doti di concretezza, equilibrio e determinazione.

Glauco è stato come lui si definiva “un fervente anticomunista” criticando del PCI la presunzione, l’arroganza ed il metodo politico.

Chiusa la stagione della prima repubblica aderì a Forza Italia sposando in pieno da laico, quale egli era, la Rivoluzione Liberale di Silvio Berlusconi, indispensabile all’Italia di ieri e di oggi.

Vide nel partito di Forza Italia il vero ed unico argine alla vittoria elettorale delle sinistre.

Glauco Sbragia viene eletto più volte Consigliere Comunale di opposizione portando nelle istituzioni una conoscenza capillare, dettagliata del territorio: sia del delicato equilibrio e assetto idrogeologico sia della potenzialità economica e produttiva.

Rimangono agli atti e nella memoria dei cittadini le sue storiche battaglie dopo l’alluvione del Serchio, per gli insediamenti IKEA, per la grande viabilità e quella all’interno del Consorzio di bonifica del Massaciuccoli e Fiumi e Fossi.

Da oggi con la scomparsa di Glauco Sbragia la politica Vecchianese e non solo è più povera di idee, contenuti e competenze e questo i cittadini lo sanno bene.

La tradizione dell’impegno per la propria comunità politica, per la propria gente e per il proprio territorio, però, continua con l’impegno e la competenza profuse dal figlio Roberto, assessore al Comune di Cascina con deleghe all’urbanistica, all’edilizia privata e ai lavori pubblici, degno erede della dignità politica ed umana del padre.

Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Pisa esprime il più sincero cordoglio alla famiglia di Glauco, Coordinatore comunale del movimento politico per il Comune di Vecchiano.

Lo ricordo, insieme agli eletti, dirigenti e militanti, consapevoli di quanto ci mancheranno i suoi consigli, la sua tenacia e la sua preparazione in ogni sfida che fino all’ultimo ha voluto combattere.

Gli siamo grati per l’insegnamento che lascia a tutti noi, di uomo che amava la sua famiglia, leale e coerente con i suoi amici di partito e attento osservatore della dinamiche politiche del territorio.

Raffaella Bonsangue Coordinatore provinciale Forza Italia Pisa

Tutte le notizie di Vecchiano