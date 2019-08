Concerto con musiche di Britten in Palazzo Medici Riccardi

Si chiudono venerdì 30 agosto (ore 21) i concerti estivi organizzati dall’associazione Toscana Classica a Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze, che ha patrocinato l'evento.

Serata nel segno di Benjamin Britten che vedrà protagoniste il soprano Letizia Dei e la pianista Chiara Saccone. Il programma riprende il progetto discografico “Tell me the Truth about Love”, in cui il duo esegue due cicli per voce e pianoforte di Britten ispirati al tema dell’amore - i “Seven Sonnets of Michelangelo op. 22” e le “Cabaret Songs” - e un’opera giovanile, la suite per pianoforte solo “Holiday Diary”.

Specializzata nel repertorio contemporaneo, Chiara Saccone si è formata al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e alla Hochschule Musik di Lucerna, ha frequentato masterclass di Giuseppe Bruno, Aschley Wass e Ian Pace. Ha suonato al Festival Luzern am Sommer con la Junge Philharmonie Zentralschweiz diretta da Andres Mustonen e con la Lucerne Festival Academy Orchestra sotto la direzione di Peter Eötvös. Tiene regolarmente concerti come solista e in ensemble, in Italia e all’estero.

Soprano fiorentino di formazione classica, Letizia Dei ha all’attivo numerose rappresentazioni, in Italia e all’estero. Gran cultrice del repertorio novecentesco, negli anni si è dedicata anche alla musica popolare e al folk.

Riconosciuta dalla Regione Toscana come prima struttura di produzione musicale under 35, l’associazione Toscana Classica ha come finalità quella di offrire ai suoi componenti opportunità professionali di qualità.

Giunta alla 20esima edizione, la stagione di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana e Comune di Firenze, con il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze.

Biglietto intero 15 euro. Biglietto ridotto a 12 euro per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento). Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 15% (o tre biglietti al prezzo di due).

Prevendite nei punti vendita Box Office Toscana e online su Ticketone. Concerto nell'ambito dell'Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 340.3944830 - toscanaclassica com.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

