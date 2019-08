Musica, concerto di Salmo a Prato

Un'attesissima data al Settembre| Prato è Spettacolo, il Festival organizzato da Fonderia Cultart con il contributo del Comune di Prato e della Regione Toscana.

SALMO è un pioniere della musica che, inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati del genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

Davvero inarrestabile SALMO che, dopo aver dato il via alla sua prima tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, e le date estive al “PLAYLIST SUMMER TOUR” arriva a Prato venerdì 30 agosto.

Con un sound potente e performance impeccabili, SALMO ha aperto i live nei palazzetti italiani con due epici sold out a dicembre nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “PLAYLIST” accompagnato da molti ospiti fra cui Coez, Gemitaiz, Lazza e Nitro.

Fonte: Ufficio stampa

