Ornellaia Vendemmia d'Artista, parte l'asta per le bottiglie pregiate

Avrà inizio oggi giovedì 29 agosto l’asta online per aggiudicarsi le preziose bottiglie di Ornellaia Vendemmia d’Artista 2016 realizzate dalla celebre artista Shirin Neshat.

In occasione dell’undicesima edizione di Ornellaia Vendemmia d’Artista, è l’artista americana di origine iraniana a interpretare il carattere di Ornellaia 2016 - “La Tensione”; con il suo linguaggio visivo destabilizzante e poetico, la fotografa, regista e videoartista allude alla forza e alla dinamicità di quest’annata attraverso i versi dell’illustre poeta persiano dell’XI secolo, Omar Khayyām. Adesso queste opere d’arte verranno messe all’asta tramite una battitura online ospitata da Sotheby’s, che si terrà dal 29 agosto al 13 settembre. Collezionisti di tutto il mondo potranno così cercare di aggiudicarsi un’opera d’arte e un vino di gran pregio, compiendo un gesto di grande generosità. Il profitto di quest’asta verrà infatti devoluto alla Fondazione Solomon R. Guggenheim, a sostegno dell’innovativo programma dal nome “Mind’s Eye”.

«In questi ultimi 10 anni – spiega il CEO di Ornellaia Giovanni Geddes da Filicaia - Ornellaia ha donato oltre 2 milioni di euro a dieci diverse istituzioni nel mondo dell’arte: dal Whitney Museum a New York alla Neue National Galerie di Berlino, dalla Fondation Beyeler a Basilea alla Royal Opera House di Londra, fino all’H2 Foundation in Hong Kong e Shanghai. A partire dal 2019, desideriamo dare un contributo allo sviluppo della percezione artistica dei non vedenti e per questo abbiamo deciso di sostenere il programma Mind’s Eye della Fondazione Solomon R. Guggenheim».

Questa collaborazione verrà inoltre celebrata al termine dell’asta con un esclusivo evento cocktail, che sarà ospitato nella sede della Collezione Peggy Guggenheim nello scenografico Palazzo Venier dei Leoni, affacciato sul Canal Grande a Venezia.

Chiunque si registri sul sito http://www.sothebys.com/ornellaia potrà lasciare un bid e partecipare all’asta internazionale. Il ricavato raccolto attraverso l’asta verrà rivelato alle ore 20.00 del 13 settembre presso la Collezione Peggy Guggenheim a Venezia.

