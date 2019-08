In pensione il capo reparto dei vigili del fuoco Franco Colacicco

Alle ore 8.00 del 29 Agosto 2019 al termine del turno notturno è terminato il servizio operativo del Capo Reparto Franco Colacicco in forza al comando dei Vigili del fuoco di Firenze.

Franco ha iniziato la sua carriera di vigile del fuoco il 1 aprile 1986 con il corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle a Roma. Terminata la formazione iniziale viene assegnato al comando di Milano e da qui destinato all’aeroporto di Malpensa. Nel 1990 viene trasferito al comando di Firenze. Da vigile procede poi con la carriera divenendo nel 2001 capo squadra, la figura che coordina i soccorsi durante gli interventi di soccorso e trasferito al Comando di Arezzo dove presta servizio presso il distaccamento di Bibbiena.

Con la mobilità nazionale, Franco rientra a Firenze dove negli anni successivi raggiunge la carriera di Capo reparto, fiduciario del comandante che gli assegna il ruolo di capo turno provinciale per la sezione C.

Ha partecipato a tutti gli interventi per calamita, sia a livello cittadino sia toscano, che a livello nazionale.

Oltre alla sua passione e alla dedizione per questo lavoro la sua disponibilità verso il gruppo sportivo dei vigili del fuoco sezione calcio in trasferta anche in paesi esteri. È stato uno dei primi partecipanti alla costruzione del Centro documentazione provinciale. La sua passione per il lavoro e la disponibilità verso i colleghi lo hanno reso negli anni un riferimento per tutti i colleghi.

A nome di tutti i colleghi un sentito ringraziamento e i migliori auguri di tutto cuore per una serena pensione o per meglio dire per essere un vigile del fuoco non più operativo perché i pompieri rimangono tali anche in pensione.

