Nuovo piano di protezione civile, due presentazioni a Cascina

Due appuntamenti per presentare alla cittadinanza il nuovo piano di protezione civile. Li ha organizzati il Comune di Cascina per martedì 3 settembre e martedì 10 settembre, alle ore 17 nella sala consiliare del municipio, in corso Matteotti 90 a Cascina.

Saranno presenti Dario Rollo, vice sindaco facente funzioni, Luciano Del Seppia, assessore all'ambiente, l'architetto Francesco Giusti, responsabile della macrostruttura Governo del territorio del Comune di Cascina, e i progettisti del piano, l'ingegner Elena Stefanini e l'architetto Claudia Toti.

Il piano della protezione civile è depositato presso l'Uffiico tecnico comunale ed è consultabile sul sito internet del Comune di Cascina nell'area tematica “Protezione civile”. Ogni cittadino può prenderne visione e presentare osservazioni entro il 25 settembre 2019.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cascina