Pistoia, avviso per graduatoria per educatore d'infanzia

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso per la formazione di una graduatoria relativa al profilo professionale di Educatore d'infanzia, cat. C, per il conferimento di incarichi e supplenze brevi nei nidi d’infanzia e spazi gioco comunali.

La selezione è per soli titoli. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, quindi, sarà presa in esame e valutata la votazione conseguita nel titolo di studio e le esperienze di lavoro maturate con la stessa professionalità, svolte per il Comune di Pistoia e in altri enti.

Alla selezione possono rispondere tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e dei titoli di studio riportati dettagliatamente nel bando reperibile sul sito internet del Comune di Pistoia all’indirizzo www.comune.pistoia.it - sezione Concorsi e all’albo pretorio on-line.

Domanda di partecipazione

Gli interessati alla selezione per educatore d'infanzia devono far pervenire al Comune di Pistoia entro le ore 13 di lunedì 9 settembre, la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato al bando, insieme alla fotocopia del documento di identità e il curriculum vitae.

La domanda dovrà essere consegnata al Protocollo del Comune di Pistoia, in piazza del Duomo 1 nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13; oppure inviata con raccomandata A/R al servizio Personale e Politiche di inclusione sociale, in piazza del Duomo 1; oppure spedita tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria finale sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune, sezione Bandi di gara e Concorsi. Avrà validità fino al 30 giugno 2020 (chiusura dell’anno scolastico).

L’elenco dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi e ogni altra comunicazione inerente la selezione saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pistoia www.comune.pistoia.it – nella sezione Bandi di gara e Concorsi.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a PistoiaInforma, Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza del Duomo 1, telefono 800 012 146, e- mail: info@comune.pistoia.it; al servizio Personale e Politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1, telefono 0573 371232, 371233, e-mail personale@comune.pistoia.it, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Fonte: Comune di Pistoia - ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia