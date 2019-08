Prima amichevole stagionale per la nuova Use Computer Gross contro l'Etrusca San Miniato, un test utile per entrambi i tecnici.

Il tabellino:

Use Computer Gross-Etrusca San Miniato

Punteggio azzerato ad ogni tempino, i parziali: 18-24, 24-15, 18-7, 19-19

Il tabellino biancorosso:

Raffaelli 13, Perin 8, Gaye 14, Giarelli 15, Caceres 8, Giannini 13, Sesoldi 3, Vanin 2, Antonini 3, Falaschi, Calugi, Landi. All. Marchini (ass. Corbinelli/Magagnoli)

Fonte: Ufficio Stampa

