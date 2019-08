Radio Lady al Beat Festival, tutte le sere eventi nell'area sport

Beat, da sempre, significa anche sport. Un momento per conoscere e provare nuove discipline, una vetrina per le tante associazioni sportive del territorio che si esibiranno all’interno del parco di Serravalle con dimostrazioni e permetteranno a chi volesse cimentarsi nelle varie specialità di provare sotto la guida di istruttori esperti.

L’area sport sarà animata come sempre dal palco di Radio Lady dove oltre a musica e intrattenimento andranno in scena le esibizioni di numerose associazioni. Dalle 19 partono le prove sportive, dalle 21.30 alle 23.30 sul palco di Radio Lady sono previste esibizioni di danza, pole dance e tessuti aerei, coordinate da Serena Franceschin, poi a seguire dj set con Emiliano Freschi.

Proprio per l’area sport una grande novità di quest’anno è rappresentata dalla prima gara di triathlon empolese che si svolgerà il 1 settembre e che avrà come teatro proprio il Beat e tutta la zona del parco di Serravalle.

«Anche quest'anno lo sport è protagonista al Beat con un'area specificamente dedicata che darà alle tante associazioni sportive la possibilità di farsi vedere e di mostrare le proprie discipline, in un periodo - inizio Settembre - in cui sono aperti i tesseramenti per l'anno sportivo imminente. Otteniamo – spiega l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi - quindi il doppio risultato di promuovere le varie discipline e di completare l'offerta già ricchissima del nostro festival cittadino di fine estate»

Appuntamento venerdì 30 agosto, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, poi ancora giovedì 5 e venerdì 6 settembre.

Ecco le società che saranno impegnate nei giorni del Beat:

SOCIETÀ DISCIPLINA

ASD WING TSUN Arti marziali

ASD EMPOLI TRIATHLON Triathlon

ASD SALTAVANTI Ginnastica Artistica

ASD DIRTY DANCING Pole Dance

ASD GRUPPAPPESO Arrampicata

EMPOLI SWARM DODGEBALL Dodgeball

CLUB SCHERMA CAMBIANO ASD Scherma

AIKIDO AIKIKAI FIRENZE Aikido

AGD DELFINI Ginnastica Artistica

ASD CANDELA Danza

ASD CHEERLEADER TIGERZ Cheerleaders

MOTO RACING CLUB EMPOLI Motocross

ADDESTRAMENTO CANI Cinofilo

POLISPORTIVA COOP EMPOLI Pattinaggio

CAI sez Valdarno Inferiore Club Alpino Italiano

ZEPHR DANZA Danza

JUMP DANZA Danza

ASD JUDO KODOKAN EMPOLI Judo

SLAM ARTRIBOO Danza

SICS FIRENZE Cani salvataggio

CALCIO SOCIALE Calcio sociale

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI TOSCANI Associazione

FIAT 500 CLUB ITALIA Associazione

KOMBAT CLUB ASD Kick Boxing

USE BASKET Basket

HOCKEY PATTINAGGIO CORSA Hockey

MOVE Danza

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

