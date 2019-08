Regionali: Pd pronto a estendere intesa, molti no da M5s

In vista delle Regionali 2020, in casa dem si pensa all'ipotesi di un sodalizio con il M5S. L'idea di estendere l'alleanza nelle regioni in cui si vota, e cioè Emilia Romagna, Umbria, Calabria, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia, il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ha mandato un chiaro segnale ai pentastellati. Ma sono arrivati molti 'no' e non poche riserve tra gli eletti M5S.

Nicola Zingaretti, leader Pd, dice sulle regionali: "Dobbiamo fare ogni sforzo per costruire in ciascuna di queste realtà l'offerta politica e programmatica più credibile. Anche naturalmente sul versante di alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire, ma che comunque andranno verificate e costruite sempre sul primato di valori e programmi condivisi".

Ma in casa grillina sono tanti i 'no'. Perentorio il capogruppo pentastellato in Regione Toscana Giacomo Giannarelli: "il Movimento 5 Stelle non farà alleanze con nessun partito".

Il governatore della Toscana Enrico Rossi invita alla calma: "Aspettiamo che parta il governo nazionale, io non ho fretta".

Tutte le notizie di Toscana