Riparte a Fucecchio il Doposcuola Alidoro, dove s'impara l'integrazione

Obiettivo raggiunto per il progetto Insieme per il doposcuola Alidoro, promosso dai volontari dell’Associazione Popoli Uniti, nell’ambito della campagna di crowdfunding Pensati con il cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie. Le attività dei volontari dal prossimo anno scolastico, ormai alle porte, si potranno svolgere in ambienti rinnovati, più comodi e pratici per seguire i ragazzi delle diverse età. La grande sala verrà divisa in tre aule, smontabili all’occorrenza, che serviranno per le diverse attività, vale a dire fare i compiti, fare lezioni di italiano e giocare. Inoltre, grazie al contributo della raccolta fondi, i locali saranno più accoglienti, grazie all’acquisto di nuovi arredi e alla ristrutturazione del bagno e della scala esterna. L’importo raccolto grazie alle donazioni online e agli eventi organizzati dalla sezione soci di Fucecchio ammonta a oltre 8mila euro, raddoppiati dalla Fondazione Il Cuore si scioglie. Fra le diverse attività che hanno visto la grande partecipazione dei cittadini e dei soci Coop sul territorio il pranzo del 2 giugno nella galleria commerciale del Coop.Fi di Fucecchio, organizzato dalla sezione soci con i dipendenti.

Ma il dopo scuola Alidoro non è solo supporto per i compiti, è una realtà più complessa, che nasce nei luoghi della Casa del popolo di Fucecchio, dando nuovi sbocchi all’impegno classico per le attività culturali e ricreative delle case del popolo e ai suoi volontari, trasformandola in un luogo di integrazione, formazione e supporto ai più giovani alle prese con le difficoltà scolastiche e con un contesto non sempre favorevole per crescere.

L’integrazione è una priorità per chi frequenta il doposcuola Alidoro, che accoglie piccoli nuovi cittadini italiani con alle spalle esperienze di vita molto diverse, bambini italiani e stranieri, in situazioni di disagio sociale, di madrelingua italiana, ma anche cinese, wolof, araba, francese, inglese e urdu, questi ultimi spesso coinvolti anche in giochi linguistici per potenziare la lingua italiana.

“La campagna Pensati con il Cuore - spiega Daniele Lanini, responsabile dei progetti di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie - ha l'obiettivo di sostenere le numerose realtà che ogni giorno in Toscana si impegnano nel campo della solidarietà, cercando di contribuire insieme al bene comune del nostro territorio. Una modalità partecipativa che sta generando risultati importanti, a livello economico, ma anche per la partecipazione. Ad oggi sono migliaia le persone che si sono impegnate per realizzare i progetti del proprio territorio”.

La storia del doposcuola Alidoro

L’attività del doposcuola nasce quattro anni fa, promossa dall’Associazione Popoli Uniti per dare un supporto ai figli delle famiglie migranti presenti sul territorio, alle prese con difficoltà con la lingua italiana e l’inserimento scolastico in una realtà spiccatamente multiculturale. I bambini che frequentano il doposcuola vanno principalmente alla scuola elementare, circa una cinquantina sui 75 che hanno partecipato alle attività nel 2018, una quindicina alle medie e il restante alle scuole superiori. Molti sono bambini di origine senegalese, una componente molto forte dei nuovi fucecchiesi, e altri sono di origini cinesi. Il doposcuola, oltre ad aiutarli a fare i compiti e prepararsi per le lezioni, serve anche come stimolo per invogliare i bambini a frequentare la scuola, farsi nuovi amici e integrarsi nell’ambiente scolastico e cittadino. Il doposcuola si svolge alcuni pomeriggi a settimana, dalle 17 alle 19. I bambini, seguiti da un operatore ogni 5-6 bambini, fanno un’ora e un quarto di compiti, in media, prima di dedicare uno spazio ai giochi.

Fonte: Fondazione Il cuore si scioglie

Tutte le notizie di Fucecchio