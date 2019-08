Scende dal treno con un kg di hashish nello zaino: arrestato

I finanzieri hanno controllato un 44enne senegalese alla stazione centrale di Pisa, che ha dato dell'occhio perché tentava di non essere controllato dopo essere sceso dal treno proveniente da Roma. L'unità cinofila ha puntato lo zaino dell'uomo, all'interno infatti c'era un kg di hashish diviso in 10 panetti da 100 g l'uno. L'uomo, D.S. le iniziali, è stato arrestato e quest'oggi affronterà il processo per direttissima al tribunale di Pisa. I controlli alla stazione della guardia di finanza continuerà anche nei prossimi giorni.

