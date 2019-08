Scippo a Firenze, arrestato per la quarta volta in un mese un 29enne

Una turista trentenne inglese è stata rapinata della borsa in zona Mercato Centrale a Firenze, i carabinieri del Norm sono riusciti ad arrestare per tale reato un 29enne marocchino con precedenti, M.B. le iniziali, e a denunciare per lo stesso reato il 37enne tunisino M.C., al momento irreperibile. I militari sono intervenuti dopo la rapina e la fuga a piedi dell'autore e del complice. Il 29enne è stato subito bloccato, il complice è riuscito a scappare in zona stazione. La donna è stata trasferita in pronto soccorso per le cure dopo il violento scippo: la prognosi è di 10 giorni per le abrasioni riportate al polso sinistre. L'arrestato, che aveva anche un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, è stato trasferito nel carcere di Sollicciano. Era stato arrestato per ben 4 volte nel solo mese di agosto, sempre per reati contro il patrimonio.

