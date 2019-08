Scontro tra auto e bici nel pomeriggio di oggi 29 agosto a Empoli in via Pontorme. Per cause ancora in corso si accertamento una 14enne di origine cinese, che conduceva la sua bici, è rimasta lievemente ferita nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Empoli e gli agenti della Polizia Municipale. La ragazzina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe in codice verde.

