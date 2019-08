Si è tuffata da circa dieci metri nella cascata di Malbacco a Seravezza, per questo una 23enne ha subito un trauma alla colonna vertebrale. È successo sul monte Altissimo in località Cappella. Sul posto sono intervenuti l'auto medica nord, un'ambulanza della Pubblica assistenza, i vigili del fuoco, e l'equipaggio dell'elicottero Pegaso 3 che si è calato giù per recuperare la 23enne che è stata trasferita all'ospedale Careggi di Firenze.

Tutte le notizie di Seravezza