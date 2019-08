Sicurezza a Firenze, Azione Ncc: "Solidarietà alle guide turistiche minacciate"

Solidarietà alle guida turistiche aggredite e minacciate dai venditori di stampe nel centro di Firenze arriva da Azione Ncc che chiede più controlli per far rispettare le regole e tutela per i visitatori e l’immagine della città.

Dopo il video dello youtuber Harald Baldr e le dichiarazioni della Federagit Confesercenti fiorentina, associazione di categoria delle guide turistiche, si sono accesi i riflettori sul problema dei venditori abusivi che truffano i turisti facendo pagare a prezzi eccessivi le stampe. Le guide turistiche che cercano di difendere i visitatori possono essere oggetto di minacce e aggressioni.

“L’investimento che l’amministrazione regionale dedica alla promozione turistica rischia di essere vanificato da episodi come quello descritto dal video diffuso su Youtube e da una persecuzione continua nei confronti dei turisti a cui assistiamo anche noi – commenta Giorgio Dell'Artino, presidente di Azione Ncc – Siamo di fronte a una contraddizione che danneggia l’immagine del nostro capoluogo. Se da un lato si spendono soldi per attirare i visitatori dall’altro non si mettono in campo i controlli necessari per far rispettare le regole. Un problema che come Azione Ncc abbiamo denunciato più volte per la presenza di autisti abusivi che lavorano indisturbati in città. Quello dei venditori abusivi è un problema che è presente da anni, l’aumentata aggressività verso le guide turistiche è un nuovo campanello d’allarme. Esprimiamo la nostra solidarietà alle guide turistiche che svolgono onestamente il loro lavoro e mettono in guardia i visitatori per evitare episodi spiacevoli”.

Fonte: Ufficio stampa

