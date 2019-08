Sinotaia Quadrata nell'Arno, la Lega Empoli: "Vietare la raccolta della lumaca d'acqua"

Quindi come gruppo Lega Salvini Empoli invitiamo l'amministrazione comunale di Empoli a seguire l'esempio dei vicini di Montelupo Fiorentino, emanando un'ordinanza che preveda il divieto di raccolta e di consumo di questa lumaca d'acqua, per preservare la salute pubblica nell'attesa che intervenga in tal senso il Presidente della Regione Toscana con un decreto.

Non essendo la Sinitaia Quadrata un mollusco autoctono, ma asiatico, è inoltre opportuno combatterne la diffusione per evitare che in futuro ci possano essere danni all'ambiente, come causato in passato dal famoso "gambero killer", che ha danneggiato pesantemente la flora e la fauna della nostra zona.