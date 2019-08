Stadio Franchi, Pierguidi (Q2): "Restyling soluzione migliore per Firenze"

"Ho sempre sostenuto convintamente che il restyling del Franchi fosse la soluzione migliore per il Q2 e per la città di Firenze". Lo afferma il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

"Già tre anni fa il Consiglio del Quartiere 2 approvò una mozione con la quale veniva richiesta la copertura dello stadio di Campo di Marte – ricorda Pierguidi –. La scelta di riqualificare il Franchi e di continuare ad utilizzarlo per le partite della Fiorentina sarebbe la più logica perché unisce la tradizione con l’innovazione senza alterare l’equilibrio del quartiere di Campo di Marte.

Se questa sarà la scelta occorrerà ripensare tutta l’area, creare parcheggi e soluzioni di viabilità tali da non mettere in difficoltà i residenti".

"Occorrerà inoltre implementare i servizi e valorizzare la vocazione sportiva di tutta l’area, con pedonalizzazioni, nuove piste ciclabili e percorsi per il jogging. Così Campo di Marte sarà sempre più il "cuore sportivo" di Firenze e lo spazio migliore dove ospitare la Fiorentina" conclude il presidente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

