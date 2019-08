Sub a Empoli, giornata gratuita con Geas alla piscina di Serravalle

Se qualcuno è tornato dalle vacanze con la voglia di prendere un brevetto subacqueo o di provare il fascino di respirare sott’acqua ha sabato un’occasione da non perdere.

Sabato prossimo 31 agosto, dalle 10 alle 17, presso la piscina di viale delle Olimpiadi (in caso di maltempo la prova sarà nella vasca interna), lo staff del Geas (Gruppo empolese attività subacquee) inaugurerà la propria stagione facendo provare gratuitamente l’attrezzatura subacquea, un appuntamento divenuto ormai un classico. Un’occasione da non perdere per mettersi le bombole sulle spalle, entrare in contatto con il Geas, avere tutti i chiarimenti per il conseguimento del brevetto Fias oppure per semplice curiosità. A bordo vasca saranno presenti istruttori, aiuti istruttori e assistenti bagnanti dell’associazione empolese, così da garantire la massima sicurezza di chi effettua la prova.

La prova sub è del tutto gratuita e non è impegnativa. Serve a far prendere contatto con questa disciplina affascinante. Poi, se uno è interessato, inizierà a seguire i corsi per il rilascio dei brevetti internazionali di primo livello, oltre a quelli di secondo ed alle varie specializzazioni. Come ormai da quasi 30 anni, il Geas segue la didattica Fias che consente di effettuare immersioni in assoluta sicurezza dopo aver svolto un corso articolato in lezioni teoriche presso la sede posta all’interno della Maratona (sempre dopo cena), lezioni pratiche nella piscina di Empoli (anch’esse dopo cena) ed infine uscite nello splendido mare della costa livornese. Naturalmente i brevetti Fias rilasciati dal Geas sono validi in tutto il mondo.

A questo punto non resta che presentarsi sabato in piscina e provare la bellezza della subacquea. Chi invece non potesse essere presente può contattare il Geas o al telefono della sede 0571 591131 (è attiva una segreteria), o al cell 339 1211346, o alla mail geas.sub@tin.it o sulla pagina Facebook SUB empoli G.E.A.S. ASD

