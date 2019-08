Taiji e jazz, benessere e musica si incontrano

Jazz e meditazione Taiji a Certaldo Alto, con maestri internazionali e oltre 20 corsisti di varie età provenienti da diversi paesi stranieri. Da stamani e fino al 31 agosto si svolge infatti in Certaldo Alto un meeting internazionale di Taiji - forma di meditazione in movimento che deriva dalle antiche arti marziali giapponesi - diretto dal maestro Luciano Vida. Il corso, organizzato da Global Music Foundation, International Taiji Kung fu Association, in collaborazione con il Comune di Certaldo, si intreccia con i seminari di musica Jazz promossi sempre da Global Music. Il corso coinvolge infatti sia le persone giunte a Certaldo esclusivamente per il Taiji, che alcuni musicisti che ogni giorno dedicano solo la prima parte della giornata al Taiji, per poi immergersi nello studio della musica, con i maestri Scott Hamilton, sax, e Champian Fulton, canto. L’approccio di Associazione Global Music alla realizzazione di questi corsi prevede infatti l’unione della pratica musicale ad altre attività finalizzate al benessere e armonia della persona.

“Siamo lieti di questa collaborazione e di vedere che un pubblico internazionale giunge qui per svolgere attività culturali – ha detto l’assessore alla cultura, Clara Conforti, nel portare stamani il suo saluto – l’amministrazione comunale crede nelle potenzialità del borgo, delle associazioni e degli operatori che operano in Certaldo Alto, certa che le diverse attività culturali possono sviluppare un turismo che apprezzi da un lato e valorizzi dall’altro la qualità del nostro borgo”

Da ricordare gli eventi finali di questa due giorni:

Venerdì 30 agosto ore 22, Ristorante Il Castello, Via della Rena 6, Certaldo Alto, ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0571 1900261, si terrà il concerto di Scott Hamilton & Champian Fulton Trio.

Sabato 31 agosto, alle ore 18,30, nella piazza dei Santi Jacopo e Filippo, si terrà la dimostrazione pubblica di Tai Chi con i corsisti guidati dal maestro Luciano Vida.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

