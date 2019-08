Accolto in Comune il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Altopascio, Dario Salti

Passaggio di consegne tra l'ex dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Altopascio, Teresa Monacci, in carica fino allo scorso anno, e il nuovo arrivato, Dario Salti. L'incontro, proficuo e molto propositivo, è avvenuto in Comune ed è stato voluto anche dall'amministrazione comunale, a partire dal sindaco, Sara D'Ambrosio, insieme con l'assessore alla scuola, Ilaria Sorini, l'assessore alla cultura, Martina Cagliari e il responsabile dei servizi educativi, Gianmarco Bertozzi. Un modo per dare il benvenuto al nuovo dirigente, fare una mappatura di tutti i progetti in atto che riguardano l'Istituto comprensivo e programmare gli interventi futuri.