Arnovecchio, trekking traversando l'Arno e liberazione di rapaci

In traghetto da Limite a Tinaia, e poi a piedi fino all’area naturale protetta di Arnovecchio: questo l’evento in programma domenica 8 settembre 2019 dalle 9 alle 12.

Proprio così, un piccolo trekking fra storia e natura lungo l’antico percorso dell’Arno fino all’oasi di verde e di tranquillità a due passi da Empoli, dove sono previste una visita e una liberazione di rapaci. L’iniziativa è organizzata dai Comuni di Empoli e Capraia e Limite, dal Centro RDP Padule di Fucecchio, che gestisce l'area naturale protetta di Arnovecchio, dal CETRAS e da Toscana Hiking Experience, in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa.

Ore 9: ritrovo a Limite sull'Arno, in Piazza Vittorio Veneto, con le Guide di Toscana Hiking Experience. Da qui ci si trasferisce a Tinaia, sulla sponda opposta del fiume, utilizzando come un tempo “la Nave”, il caratteristico traghetto gestito dalla Società Canottieri Limite.

Si prosegue poi a piedi con una facile passeggiata che costeggia l’antica ansa dell’Arno, rettificata e bonificata nella seconda metà del 1500 per volere di Cosimo I de’ Medici che in tal modo pose le basi per la fattoria granducale della Tinaia.

L’area, oggi conosciuta come “Arnovecchio”, è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi; campi con un assetto ancora riconducibile al paesaggio rurale tradizionale e piccole zone umide lasciate dalle attività di escavazione (le “draghe”).

Rientro a Limite previsto entro le 12.30.

Ore 10: nell’oasi di Arnovecchio sono in programma una visita guidata a cura del personale del Centro RDP Padule di Fucecchio ed una liberazione pubblica di uccelli recuperati dal CETRAS – Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli.

Il CETRAS, nato nel 1993 e gestito da volontari che operano sul territorio dell’Empolese-Valdelsa, ha come fine il recupero, la cura, la riabilitazione e la reintroduzione in natura di avifauna selvatica in difficoltà, in particolare i rapaci.

In occasione dell’evento verranno liberati nell’oasi di Arnovecchio alcuni esemplari di Gheppio: un'occasione unica per osservare dal vivo questo affascinante rapace ed assistere al momento emozionante del ritorno in natura. Per la visita è consigliato il binocolo.

La visita dell’area naturale protetta di Arnovecchio e la liberazione di rapaci sono ad accesso libero, senza prenotazione; gradito un contributo o la sottoscrizione della tessera del CETRAS a sostegno degli ospiti del centro recupero.

COME ARRIVARE ALL’OASI - Per chi viene direttamente ad Arnovecchio è consigliato ove possibile l’uso della bicicletta: chi arriva in auto può parcheggiare nella vicina frazione di Cortenuova e proseguire a piedi su via Arnovecchio (500 metri) in direzione Fibbiana-Montelupo.

Per l’escursione guidata da Limite ad Arnovecchio è prevista una quota di partecipazione di 5 euro (gratuita sotto i 7 anni); anche in questo caso non occorre prenotazione e ci si può presentare direttamente al luogo di ritrovo.

Per informazioni contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio al numero telefonico 0573 84540, fucecchio@zoneumidetoscane.it.

Nel mese di settembre l’area di Arnovecchio sarà sempre aperta nei giorni di sabato (16-19) e domenica (9-12), ad ingresso libero; rispettivamente alle 17 e alle 10 sono previste anche brevi visite guidate per tutti gli interessati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

