Arrestato per violenza sessuale, il 22enne davanti al gip: "Ero ubriaco non ricordo nulla, sono sconvolto"

È stato arrestato lo scorso 27 agosto con l'accusa di aver tentato di violentare la vicina di casa. Oggi l'uomo, 22enne peruviano, ha detto davanti al gip di "non ricordare nulla" in quanto ubriaco e di "essere sconvolto, non ho mai fatto male a nessuno". Il giovane avrebbe raccontato di aver bevuto molto e che il mattino successivo la madre, che lo aveva trovato semi-cosciente sul divano di casa, lo ha portato al pronto soccorso. Gli avvocati difensori hanno chiesto di attenuare la misura della custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Il giudice si è riservato sulla decisione.

Tutte le notizie di Firenze