Rimosse due auto abbandonate a Castelfiorentino

Altre due auto sono state rimosse da Castelfiorentino. Le due vetture erano entrambe abbandonate da tempo e si trovavano in via Vallese e in via XXIV maggio. Nelle ultime ore è entrata in azione la polizia municipale e le auto sono state rimosse.

A darne notizia è il sindaco castellano Alessio Falorni, che ha scritto un post su Facebook annunciando che nella prossima settimana dovrebbero avvenire altre rimozioni.

"Continua il lavoro di ripulitura del territorio dalle auto abbandonate, elemento assai fastidioso sia per il degrado che porta, sia per i tempi di risoluzione che comportano pratiche estremamente farraginose. Un ringraziamento a chi se ne è occupato, continuiamo così" sono le parole di Falorni.

Tutte le notizie di Castelfiorentino