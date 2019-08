Avis Castelfiorentino in festa, i donatori organizzano un ricco weekend

Musica, teatro, canto e balletto; “Super saldi” (anche by night) con la mitica festa della “rificolona”, per la gioia di tutti i bambini. Infine, la premiazione dei donatori, accompagnata dalle testimonianze di coloro che si sono salvati grazie a una donazione di sangue. Da giovedì 5 settembre c’è “Avis in festa”, un lungo fine settimana di eventi che fino a domenica 8 animerà la storica Piazza Gramsci e altre vie del centro cittadino, compresa l’area parco di Viale Roosevelt.

Si comincia subito di slancio giovedì sera con il concerto “Cantando Disneyland” presentato da Cristina Pagliai e Associazione Musica Mundi (ingresso libero), durante il quale ci sarà modo di ascoltare i brani dei cartoni animati più famosi con proiezioni, coreografie, balletti. Dalla “Bella e la bestia” al “Re Leone”; dalla “bella addormentata” al “libro nella giungla”; uno spettacolo davvero imperdibile per i bambini e le loro famiglie.

Venerdì 6 settembre serata dedicata al teatro con “Tragedia in due battute”, una commedia comica a cura della Compagnia teatrale Gat, tratta dal libro di Achille Campanile. Sia venerdì 6 che sabato 7 settembre la festa dell’AVIS si fonderà con un’altra iniziativa promossa dall’associazione del CCN “Tre Piazze”: “Lo Sbaracco”, due giornate dedicate ai “super saldi” di fine stagione che avrà un prolungamento “by night” nel dopocena.

Sabato pomeriggio appuntamento con la mitica festa della “Rificolona”, ritornata in auge da alcuni anni. Come si ricorderà, la Rificolona affonda le sue origini nelle masse rurali che un tempo scendevano da Bivigliano e da Vallombrosa in piazza SS Annunziata (Firenze) e che durante le ore notturne, per illuminare il cammino, utilizzavano un lampioncino fai da te circondato da un involucro di carta. Giunti a Firenze, spesso i contadini venivano circondati da numerosi bambini, che si divertivano a canzonarli. Di qui il legame tra la rificolona e i bambini (e la filastrocca irriverente che tutti conosciamo) da cui è poi nata la manifestazione.

Il ritrovo è fissato alle 17.30 in Piazza Gramsci con i laboratori di costruzione delle rificolone, in collaborazione con La Futura, la Prociv e l’AVIS. In serata è prevista la sfilata di tutte le rificolone con partenza dalla Chiesa di San Francesco e arrivo in Piazza Gramsci, con accompagnamento musicale della Filarmonica “G. Verdi”. Alle 22.00, sempre in piazza Gramsci, la premiazione dei donatori e i racconti di chi si è salvato grazie alla donazione

Domenica 8 settembre, alle 9.30, “In bici per la città”, con rinfresco ai partecipanti presso la Macelleria Enzo (giardino di Enzo). Nel pomeriggio, presso l’area parco di Viale Roosevelt, l’AVIS sarà presente con un proprio stand alla 4° edizione di “Festa Insieme” con le altre associazioni. Un appuntamento tra sport, volontariato, agricoltura, sociabilità.

Per l’intera durata della festa uno stand dell’AVIS sarà a disposizione per fornire ogni genere di informazioni a coloro che sono interessati alla donazione di sangue. A tale proposito, l’Avis desidera ricordare che domenica 15 settembre è in programma un’apertura straordinaria del centro trasfusionale, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 (il centro trasfusionale è comunque aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 12.00).

La festa dell’AVIS gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino ed è organizzata in collaborazione con la Prociv Arci, la RAV, l’Associazione del CCN “Tre Piazze”, la Banca Cambiano 1884 Spa, Gat teatro, associazione Orpheus, Cristina Pagliai e Associazione “Musica Mundi”, La Futura, Macelleria Enzo. Per informazioni più dettagliate sui singoli eventi: 0571.628032; 371.3644267.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

