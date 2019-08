Grande soddisfazione per tutta la Pallacanestro Castelfranco Frogs per la convocazione nella Nazionale italiana di Amedeo Tessitori, ragazzo che ha iniziato la propria carriera da giocatore proprio nel settore giovanile biancoverde con la squadra Under 13, è stato convocato da coach Sacchetti e parteciperà con gli azzurri ai Mondiali in Cina.

Una grande soddisfazione per Amedeo che dopo un percorso di crescita nelle giovanili di Montecatini e Virtus Siena era approdato ad appena 18 anni al Banco di Sardegna Sassari in serie A1, poi una parentesi a Cantù sempre in A1, scende in A2 a Biella e poi passa a Treviso dove la passata stagione al termine dei Play - Off conquista la promozione in serie A1.

Amedeo ha fatto anche tutto il percorso con le varie Nazionali giovanili per approdare a questo ultimo importante traguardo la convocazione per i Mondiali in Cina con il debutto di Sabato contro le Filippine, certo farà un grande effetto vedere un nostro concittadino in campo in un contesto di questo livello.

Un grandissimo in bocca al lupo ad Amedeo e a tutta la Nazionale da parte di tutti i Frogs.

