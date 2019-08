Beat Festival, Buongiorno Empoli: "Non è ecologico se Alia non smaltisce la bioplastica"

"Beat festival ecologico? Magari!

Dal titolo potrete pensare che questo sia un attacco all'associazione "beat 15", organizzatrice del Beat festival, non è così, anche se potremmo discutere pure di quello e del rapporto tra amministrazione e associazioni.

Vorremmo però soffermarci sul tema uscito sulla stampa di questi giorni. Ricapitolando: quasi tutte le associazioni del territorio utilizzano materiale compostabile per le loro attività, il comune di Empoli si impegna per abbattere l'utilizzo della plastica (anche grazie ad una mozione da noi presentata e votata all'unanimità), anche la Coop investe su questa strada...e l'azienda di raccolta rifiuti, Alia, non smaltisce la bio-plastica, o meglio, la "butta" nell'indifferenziato, nel grigio, in discarica insomma. Qualcosa è sbagliato, qualcuno ha sbagliato.

Alia non poteva adoperarsi prima per studiare una soluzione? L' assessore all'ambiente non poteva chiedere delucidazioni sul processo di smaltimento di tale materiale? Siamo al paradosso che era meglio la plastica, almeno una parte di quella si riciclava.

Chiederemo all'assessore e all'azienda Alia, di cui in parte il comune stesso è proprietario, di venire a riferire in consiglio comunale su tali problematiche. Consci che l'utilizzo di materiale biodegradabili è sicuramente un miglioramento rispetto allo spreco e al danno della plastica, certi che la miglior cosa sia però abbandonare l'usa e getta".

Gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune

