Borseggiatrici in azione in treno, arrestate dalla Polfer

Intorno alle 11.35, personale dipendente della Sezione Polizia Ferroviaria di Pisa, intento a vigilare i treni in partenza e in arrivo nello scalo ferroviario di Pisa Centrale, ha tratto in arresto due borseggiatrici rom, di 23 e 19 anni. Le due sono responsabili del furto di una borsa in danno di una turista americana. La vittima era già salita a bordo del treno regionale in partenza per Firenze e stava sistemando i suoi bagagli negli appositi spazi quando le due ladre le hanno sottratto la borsa contenente uno smartphone di valore, circa 200 euro e varie carte di credito. Hanno approfittato della confusione che generalmente si crea durante le fasi di salita e discesa dal treno per mettere a segno indisturbate un colpo con modalità collaudate. I loro movimenti tuttavia non sono sfuggiti agli operatori della Polfer che le hanno bloccate mentre stavano tentando di allontanarsi dal treno in partenza con la borsa asportata ancora tra le mani. Prontamente arrestate, le due donne saranno presentate domattina a giudizio direttissimo presso il Tribunale di Pisa. La turista malcapitata è rientrata in possesso immediatamente dei suoi beni e potrà riprendere immediatamente le sue vacanze in Italia.

Tutte le notizie di Pisa