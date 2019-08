Bus turistici, a Siena entra in vigore la prenotazione online

Dal 1° settembre entra in funzione per i bus turistici che raggiungono Siena, il nuovo sistema di prenotazione online dal sito Internet di Siena Parcheggi.

Insieme alla piattaforma on line, a disposizione degli operatori del settore, entrano in vigore anche le tariffe diversificate per i pullman: restano invariate per chi utilizza il nuovo sistema che permette una migliore organizzazione della gestione di soste e attracchi in prossimità del centro storico, aumentano leggermente per le aziende che scelgono di non prenotare.

"La nuova metodologia - spiega il vicesindaco e assessore alla Mobilità Andrea Corsi - semplifica le procedure e soprattutto permette di disporre in anticipo delle informazioni sul numero di mezzi in arrivo, così da gestire in maniera più puntuale la circolazione e la sosta dei mezzi, il che significa minore impatto sul traffico cittadino intorno al centro storico e una maggiore sicurezza dei visitatori soprattutto nella fase di salita e discesa".

Per quanto riguarda le tariffe "la scelta è stata quella di incentivare l’utilizzo del nuovo strumento mantenendo invariato il costo del parcheggio", aggiunge Corsi.

Il nuovo sistema informatizzato permette, inoltre, di abbreviare notevolmente i tempi di prenotazione, consentendo agli operatori del settore di riservare il proprio posto fino al giorno prima dell'arrivo.

La nuova piattaforma on line gestirà anche la prenotazione con la scontistica prevista per gli autobus delle comitive che pernottano in strutture ricettive situate nel Comune di Siena. Le tariffe ridotte consentono di spendere solo 60 euro a pullman in alta stagione per tutto il periodo di permanenza in città (altrimenti, non prenotando dal sito, 75 euro) contro un costo che sarebbe invece di 130 euro per il primo giorno e di 70 euro per ognuno dei giorni successivi (senza prenotazione on line rispettivamente 160 e 85 euro).

Tutte le informazioni e lo modalità di accesso alla nuova piattaforma si trovano sul sito www.sienaparcheggi.com nella sezione dedicata ai bus turistici.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

