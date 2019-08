Cadono dalla finestra due bimbi di 5 anni: stavano giocando in casa

Mentre stavano giocando in un appartamento, due bambini di 5 anni sono caduti da una finestra precipitando per 5 metri. Il fatto è accaduto in località Vado Piano, comune di Capalbio, nel Grossetano. Dopo il trasferimento in elisoccorso è stato apprato che la piccola ha la clavicola fratturata, il fratello un trauma cranico. Non sono in pericolo di vita. Sono stati trasferiti all'ospedale Meyer e al Misericordia. L'evento ricorda l'altro brutto fatto avvenuto in Toscana: a Montespertoli un bimbo inglese di 2 anni cadde dalla finestra alta 6 metri di un agriturismo di Montespertoli, mentre i genitori dormivano.

