Il cantante Manuel Aspidi sceglie Livorno per il suo videoclip

Ha scelto la sua Livorno e la bellissima Terrazza Mascagni protesa sul mare, come le due Fortezze e Villa Mimbelli, il cantante livornese Manuel Aspidi per girare il video clip della sua ultima canzone “Let out this light” . A giorni le riprese in città, con il patrocinio del Comune di Livorno, per poi lanciare il video a livello mondiale su MTV Usa e su altre 750 emittenti tv musicali tra cui Fuse, Music choice e Revolt.

“Dalla produzione americana ci era stato richiesto di girare il video a Roma – tiene a sottolineare il manager Thomas Aspidi, fratello del cantante - ma invece abbiamo insistito che fosse Livorno a fornire la location proprio per le sue bellezze particolari. In omaggio alla nostra città, il video sarà pertanto un modo per esportare in tutto il mondo l’immagine di Livorno, le sue architetture e il suo mare”.

Il video clip sarà dedicato – come detto – alla canzone “ Let out this light” inserita nell’Ep “Libero” ( I’m free) che sta riscuotendo grande successo.

Il 14 ottobre la data di uscita del video.

MANUEL ASPIDI – BIOGRAFIA . Nasce a Livorno nel 1987. Inizia a studiare canto all'età di 6 anni e, a soli 15, è già vincitore di numerosi concorsi canori. Nel 1999 inizia a studiare musica leggera (Pop – Blues – Soul) e, parallelamente, si affaccia da protagonista nel panorama della musica lirica. È primo tenore drammatico nel coro del Maestro Preziosi interprete di opere liriche tra le quali La Nona di Beethoven, Madame Butterfly, Carmina Burana, Vivaldi, Don Pasquale e la Norma, portate in tournèe nei teatri di tutta Italia. Nel 2006, diciannovenne, entra a far parte del cast della VI edizione del Talent Show “Amici” di Maria De Filippi. L’inedito “Soli a metà”, da lui interpretato, staziona per 4 mesi ai vertici delle classifiche, diventando una hit dell’estate. E’ il primo inedito di successo del programma e riceve 2 Dischi d’Oro e il Disco di Platino. Incide successivamente la canzone "Not like me" scritta da Nick Scotti, autore e collaboratore di Madonna, pezzo al centro di un servizio realizzato dalla trasmissione Verissimo di Canale 5. Nel 2010 registra il suo secondo inedito in italiano “Che Senso Ha”, scritto da Niccolò Agliardi che gli vale un buon air play nelle radio. Nel 2011 è la volta del terzo singolo dal titolo “Non ci aspettiamo più”, sempre di Agliardi. Nel 2012 escono per la Edel il singolo “Notte di luglio”, scritta da Pierdavide Carone, “Cuore” ed “Il mio mondo”, un viaggio delicato tra riflessioni e pensieri sul mondo dei ragazzi disabili. Nel 2016 si presenta alle blind audition di The Voice of Italy con la canzone “Love Runs Out” degli One Republic. Tutti e 4 i coaches si voltano e Manuel, tra loro, sceglie Raffaella Carrà. Alla puntata dei knockout, la coach Raffaella Carrà decide, tra la disapprovazione del pubblico e dei telespettatori, di far terminare il percorso di Manuel, che si esibisce interpretando “I don’t wont to miss a thing” degli Areosmith e lasciando il talent fra gli applausi sentiti del pubblico. Il video di quella interpretazione in soli 8 giorni raggiunge su YouTube 100mila visualizzazioni(https://www.youtube.com/watch?v=r9jgc4bk_Aw). A maggio 2018 registra la canzone “L’uso delle mani” (https://www.youtube.com/watch?v=aHApNb5Ca64) dedicata a tutte le donne vittime di femminicidio. Il video della canzone totalizza oltre 1 milione di visualizzazioni, esattamente un milioneecentomila , a dimostrazione del fatto che Manuel è seguito e amato da moltissimi fans.

Il 2019 si apre per Manuel con un ambizioso progetto di respiro internazionale, racchiuso nell' EP dal titolo “Libero (I’m Free)”, che il cantante introduce al pubblico con il lancio del singolo “Un angelo per me”: uscito il 24 gennaio 2019 ha totalizzato oltre 300 mila visualizzazioni sul canale Youtube dell'artista. L'ultimo successo, in ordine temporale, è il video del singolo “Libero (I'm Free)”, che dà il nome all'EP: uscito l'8 aprile 2019, in meno di un mese ha superato quota 17 mila streaming su Spotyfy e ha registrato oltre 250 mila visualizzazioni sul canale Youtube del cantante, riuscendo a scalare, giorno dopo giorno, la classifica air play indipendenti nazionale.Oltre ai fans, letteralmente in delirio per Manuel - sui Social Network hanno scritto tantissimi commenti, tutti positivi - il singolo è stato accolto con entusiasmo da Alan Clark e Phil Palmer, - colonne storiche dei Dire Straits - nonché dalla moglie di quest'ultimo Numa Palmer, che hanno curato anche la produzione, la composizione musicale e gli arrangiamenti e che, in un videoclip dedicato, hanno messo in luce le straordinarie capacità vocali di Manuel.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

