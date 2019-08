Downburst a Lazzeretto, giù il tendone del circolo: maltempo anche nel Pisano

Dopo 5 anni e dopo l'evento circoscritto di lunedì 26 agosto al palazzetto dello sport di Montelupo Fiorentino, a Lazzeretto sono brividi per un nuovo evento di downburst. Tra le 15 e le 15.20 di oggi, venerdì 30 agosto, è stato segnalato un nuovo scontro tra correnti di aria fredda e calda causando una pressione verso il basso e di conseguenza danni in paese. Il più visibile è l'abbattimento del tendone di fronte al circolo di via 2 Settembre, dov'era in corso la Sagra della Pizza. Il tendone era ancorato a dei piloni di cemento, che sono stati spostati dal vento e questo ha contribuito a rendere la struttura precaria fino al collasso su se stessa.

Il sindaco Simona Rossetti si è recato sul posto, in un post su Facebook ha commentato: "Rivedere queste scene fa venire i brividi. Non ci sono danni alle persone e questo è l’importante. Stiamo facendo anche un sopralluogo sul territorio". Per ora si lamentano solo alberi caduti anche nei pressi del capoluogo su cui stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti e i danni sembrano limitati alla sola tensostruttura, come a Montelupo fu per il PalaBitossi. I volontari del Circolo stanno sistemando la situazione.

Il fenomeno si è spostato nel Pisano

Dopo le 15.20, il maltempo si è spostato nel Pisano, in particolare su Calcinaia e Bientina, in Valdera, con intensità attenuata. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Cascina e Pontedera. Anche qui gli alberi caduti sono tra i principali disagi, oltre a tegole e grondaie pericolanti. A Calcinaia sono stati rimossi gli alberi in via Tosco Romagnola, all'altezza dell'ombrellificio Ciompi, così come in via delle Case Bianche. Sono 15 gli interventi effettuati dai pompieri. Danni anche a Pescia, provincia di Pistoia, con grossi tronchi in strada dopo lo sradicamento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Danni a Lazzeretto (foto da Facebook) Maltempo a Pescia (foto da Facebook) Danni a Lazzeretto (foto gonews.it) Alberi caduti a Calcinaia (foto da Facebook)

