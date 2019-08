Due serate di teatro nelle frazioni a Ponsacco

La proficua collaborazione tra Intesa Teatro Amatoriale e Comune di Ponsacco prosegue e si estende alle frazioni della Città del Mobile.

Il mese di settembre avrà inizio infatti con due spettacoli teatrali che si svolgeranno presso gli impianti sportivi de Le Melorie e al circolo Arci di Val di Cava, due luoghi di aggregazione importanti per le frazioni, punto di riferimento per i residenti e non solo.

Si inizia giovedì 5 Settembre a Le Melorie con “Valzercancantwistagain” della compagnia teatrale Circusbandando, che offrirà un intrattenimento di musica e danze da tutto il mondo e da tutte le epoche, con il coinvolgimento dei bambini e una scenografia inusuale.

Venerdì 6 Settembre invece ci spostiamo in Val di Cava con le Canzoni popolari toscane, a cura del Gruppo storico popolare Il Bruscello. Il gruppo di Castel del Bosco ci proporrà un repertorio di canzoni popolari tratte dalla tradizione contadina, accompagnate dal racconto teatrale di fatti storici, epici e comici.

Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso libero e hanno inizio alle ore 21,30. Due appuntamenti da non perdere.

