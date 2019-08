Elezioni Metrocittà, ecco i 687 elettori

Sulla base delle attestazioni pervenute dai 41 Comuni della Città Metropolitana di Firenze, inerenti i nominativi del Sindaco e dei Consiglieri comunali in carica alla data del 25 agosto 2019, è stato individuato il numero complessivo ed effettivo degli aventi diritto al voto nelle elezioni per il Consiglio Metropolitano - che si svolgeranno domenica 29 settembre 2019, dalle 80 alle 20 in Palazzo Medici Riccardi - è pari a 687 elettori, nominativamente indicati nell’allegato.

Secondo il calcolo effettuato sul predetto contingente degli aventi diritto al voto, con le modalità stabilite delle Linee guida ministeriali allegate alla Circolare 32/2014 del Ministero dell’interno, il numero minimo di sottoscrizioni da presentare a corredo delle Liste elettorali è pari a 35 (numero corrispondente al 5% di 687, pari a 34,3, arrotondato all’unità superiore).

Potranno verificarsi modificazioni a seguito di cambiamenti nel corpo elettorale dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze che intervengano entro il 28 settembre, giorno precedente le elezioni; cambiamenti che i rispettivi Segretari Comunali dovranno comunicare immediatamente all’Ufficio elettorale della Città Metropolitana affinché si possa procedere a fare apposita annotazione sulla Lista sezionale ed a determinare il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.

Qui l'elenco completo dei votanti.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

