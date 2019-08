Evade dai domiciliari a Firenze, nei guai 43enne

Un 43enne a Firenze è stato arrestato per evasione dai domiciliari. L'uomo, di origini marocchine, era stato raggiunto dalla misura cautelare per reati inerenti la droga. Nella serata di ieri, giovedì 29 agosto, il 43enne non è stato trovato in casa dai carabinieri, arrivati in vicolo dei Barbi presso la sua abitazione. I militari non sono riusciti a contattare nessuno degli occupanti e hanno iniziato le ricerche, trovando l'uomo in via Faentina. Per questo è stato messo in manette e portato in carcere.

