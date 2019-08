Fermato a spacciare, in casa aveva cocaina e soldi: arrestato 39enne

È stato fermato in flagranza di reato mentre spacciava a Pistoia nella zona di via Giorgio La Pira, in casa aveva 30 grammi di cocaina, una bilancina di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 350 euro, ritenuti provento dello spaccio. Per questo motivo l'uomo, un 39enne albanese residente in città, è stato arrestato dal personale della sezione antidroga della squadra mobile per spaccio di stupefacenti. All'interno di un mobile è stato ritrovato e sequestrato anche un taser.

