Staffoli accoglie Carlo Magno e si divide in corti: per la Festa Medievale 2019 nasce il 'Bravio'

Il 1 settembre 2019 Staffoli ospiterà Carlo Magno e anche la prima edizione di un palio speciale. Per il nono anno della Festa Medievale la frazione di Santa Croce sull'Arno ha deciso di fare le cose in grande e di organizzare pure un 'Bravio', ovverosia una sfida tra le varie corti del paese. La prima domenica di settembre, come da tradizione, Staffoli si risveglia qualche secolo indietro nel tempo e per quest'anno si trasferisce in epoca carolingia.

Nel 774 Carlo Magno decide di far visita a papa Adriano I e percorre la Via Longobardorum in direzione Roma. Si ipotizza che possa essere passato dal Castrum longobardo di Staffoli, dove gli abitanti lo accolgono con rispetto e onore. Parte da questo presupposto la precisa rievocazione storica della festa staffolese, che vedrà per le vie del Borgo e in piazza Panattoni sfilate, duelli (anche al buio, con solo le scintille delle spade visibili) e spettacoli. Il tutto minuziosamente curato dalle sarte staffolesi e dai volontari cittadini, che per tutto l'anno si preparano con dedizione all'evento.

Saranno organizzate esibizioni che andranno dalla falconeria alla giocoleria, dal fuoco alle disfide a cavallo o a piedi. Senza dimenticare i più di cinquanta banchi del mercatino lungo via Livornese, a cui vanno a aggiungersi le attività degli esercizi commerciali presenti, che per un giorno rimarranno aperti e in abiti d'epoca. Taverne, giochi, duelli e la grande novità: il Bravio.

Dividere il paese per renderlo più unito, aumentare la competizione interna per tornare all'epoca in cui le corti si sfidavano e si sentivano più affiatate, tirando fuori il senso di appartenenza: questo è uno dei pensieri che ha guidato la scelta della nascita di uno speciale palio in quel di Staffoli.

La frazione è stata divisa arbitrariamente in dieci corti e per quest'anno ne sono state sorteggiate cinque, che si sfideranno al tiro con l'arco, grazie all'ausilio degli Arcieri delle Cerbaie. Paese, Marchetti, Casoni, Pieracci e Pieraccioni saranno le cinque corti che se la vedranno domenica 1 settembre. Una sfida senza esclusione di colpi che andrà in scena nel tardo pomeriggio, con le finali fissate dopo cena.

La Festa Medievale, organizzata da Staffoli Eventi col patrocinio del Comune di Santa Croce sull'Arno, sarà a ingresso libero e avrà un ricco programma. Oltre a quanto già citato, vale la pena sottolineare il ritorno del percorso storico-naturalistico nelle Cerbaie, la partecipazione dei 'gemelli' francesi di Salindres, il premio 'Staffolese docche', lo spettacolo e i fuochi d'artificio dopo cena e anche la tavolata lungo tutta via Livornese.

Festa Medievale Staffoli 2019, il programma completo

ore 9-12 - Percorso storico naturalistico con partenza dal Centro Avis-Pro Loco a cura del Centro Studi Longobardi in Toscana di Staffoli, possibilità di pranzo al sacco al Parco Robinson

ore 15.30 - Apertura delle averne lungo via Livornese con tanto di mercatino tipico medievale

ore 16 - Ritrovo dei figuranti al centro Avis-Aido_admo

ore 17.15 - Partenza del Corteo storico

ore 18.30 - "Viva, Viva Carlo Magno e il Bravio delle Corti" in piazza Panattoni

ore 19.30 - Banchetto medievale libero lungo tutto il centro

ore 21.15 - Saluti delle autorità, premiazioni, consegna attestati

ore 22 - Fasi finali del Bravio delle Corti e spettacolo con fuochi

ore 23 - Fine manifestazione

Gianmarco Lotti

