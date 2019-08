Fridays for Future Pisa e Roma in piazza contro il trattato Ue-Mercosur

Oggi alle 18.00 in Piazza XX Settembre a Pisa il consueto presidio del venerdì dei Fridays for Future avrà come tema la difesa della foresta Amazzonica, e la richiesta di fermare immediatamente il trattato Ue-Mercosur.

Fridays for Future Pisa e Roma si uniscono alla voce della campagna Stop TTIP Italia, attiva da oltre vent'anni, impegnata nella denuncia degli effetti dei trattati commerciali bilaterali su persone e ambiente.

Anziché gridare allo scandalo in tutta Europa, è tempo di mettere un freno alle politiche commerciali che incendiano gli alberi: l'accordo di libero scambio fra UE e Mercosur è una di queste, perché aumenta importazioni di carne e materie prime agricole, ottenute a spese della foresta pluviale, che brucia da settimane per lasciare posto a pascoli e terreni agricoli. In cambio, l'UE esporterà più auto di grossa cilindrata, ovvero i mezzi più inquinanti e dannosi per il pianeta. Il Parlamento Europeo e poi i Parlamenti nazionali hanno la possibilità di bocciarne la ratifica, segnando una forte discontinuità con il sistema economico che ha determinato deforestazione, sfruttamento e violazione dei diritti in Amazzonia e in tutta l'America Latina. In questi giorni i partiti in Italia si riempiono la bocca di nuovi impegni ambientali, ma nel concreto nessuno ha accennato a cosa fare. È tempo di prendere posizioni chiare contro il cambiamento climatico e l'estrattivismo. https://stop-ttip-italia.net/2019/08/26/amazzonia-serve-un-segnale-stop-allaccordo-ue-mercosur/

Fonte: Fridays For Future Pisa - Italia

